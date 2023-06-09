川普不当持有机密文件案 遭起诉37项罪名

（法新社华盛顿9日电） 根据今天公布的未密封起诉书，前美国总统川普遭联邦检察官指控在佛罗里达州海湖俱乐部（Mar-a-Lago）寓所非法持有美国核子和国防机密文件，遭控37项罪名。

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美国司法部指出，川普于2021年1月卸任时，带走国防部、中央情报局（CIA）、国家安全局（NSA）和其他情报机构的高度机密档案。

根据向佛州联邦法院提出的起诉书内容，川普在佛州海湖俱乐部寓所未安全处理这些档案文件。

此外，川普在他新泽西州贝德敏斯特（Bedminster）高尔夫球俱乐部，至少有两次向未经许可的人展示有关美国军事行动和计画的机密文件。

川普遭起诉37项罪名，包括蓄意持有国防机密、串谋妨碍司法公正，以及不实陈述等。

川普的助理诺塔（Walt Nauta）因涉帮助川普藏匿这些文件，遭控6项罪名。

美国总统拜登今天说，关于川普不当处理机密文件案，他从未与司法部长贾兰德（Merrick Garland）接触。

拜登告诉记者：「我没有与他谈话，我也不会找他谈话。我对此案不予置评。」他强调白宫未介入司法程序。（译者：徐睿承）

© 2023 AFP