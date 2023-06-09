布林肯结束沙国访问 致电以色列总理吁维两国方案

（法新社华盛顿8日电） 美国国务卿布林肯结束访问沙乌地阿拉伯的行程后，今天吁请以色列总理尼坦雅胡不要破坏巴勒斯坦人建国的愿景。

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美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）说，布林肯（Antony Blinken）在结束沙国行程后，与尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）通电话讨论「透过与地区国家关系正常化，让以色列更能融入中东」。

米勒表示，布林肯还谈及「维持今年稍早于埃及、约旦等地举行区域会谈时所做承诺的必要性，避免采取破坏（以巴）两国方案前景的举措」米勒所指今年稍早在约旦和埃及举行的会谈，以色列、巴勒斯坦和美国官员均有参与。

布林肯本周向美国主要的亲以色列团体发表谈话时指出，他将努力促成沙乌地阿拉伯承认以色列。与沙乌地关系正常化也是以色列的一个主要目标。

沙国外长费瑟（Prince Faisal bin Farhan）今天与布林肯举行联合记者会时说，沙国与以色列关系正常化「符合地区利益」「带来的显着利益能嘉惠各方」。

但费瑟也说，如不为巴勒斯坦人民找到通往和平的途径、解决此一挑战，任何正常化的好处都将有限，「因此，我认为应该持续专注于寻找通往两国方案的途径，寻找给予巴勒斯坦人尊严和正义之路。」

© 2023 AFP