布林肯：不强迫沙乌地在美中之间做选择

（法新社利雅德8日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，沙乌地阿拉伯并未被迫在华府和北京之间做出选择。美沙这两个长期盟友面临紧张关系后，最近有了和解气氛。

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布林肯在沙国首都利雅德（Riyadh）结束为期3天的访问时，与沙国外交部长费瑟（Prince Faisal bin Farhan）一起公开出现。对于沙乌地与中国的关系升温，布林肯否认这对美国来说是个问题。

在对抗伊斯兰国集团全球联盟会议后，布林肯对媒体说：「我们…非常清楚地表达，不会要求任何人在美国和中国之间做出选择。」

沙乌地和伊朗断交7年后，今年3月在中国居中调解下意外地恢复邦交，中国也展示在中东地区日益增长的影响力。

沙乌地与几十年来安全伙伴美国近期为了油价与人权问题关系转趋紧张后，沙乌地与北京加强往来。

外界观察华府在中东地区的影响力削弱了。过去美国在中东长期扮演盟国的保护者角色，这些盟国包括世界最大石油出口国沙乌地在内。

不过，费瑟表示，对沙乌地来说，与美国和中国的关系并非一场「零和游戏」。

费瑟说：「我们都能建立多重伙伴关系及展开多边往来，美国在很多情况下也是如此。」 （译者：纪锦玲）

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