日本修正入管法 申请难民3次失败可驱逐出境

（法新社东京9日电） 尽管受到在野党与人权团体的反对，日本政府修正「出入国管理及难民认定法」今天通过生效，未来将允许政府将申请难民身分多次失败者驱逐出境。

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在这项修正案通过前，不论申请难民身分的人是第几次申请庇护，都可以在结果出炉前留在日本境内。但现在只要申请庇护遭拒3次，「除非有合理的理由」，否则日本政府就能将他们驱逐出境。

日本法务大臣斋藤健表示，修正后的法律将「保护需要被保护的人，同时严格处置违反规定的人。」

斋藤健提到，「有很多人滥用申请庇护的体系来避免被驱逐出境」，并不是真的要逃离危险和迫害。

去年有约1万2500人在日本申请庇护，但日本仅通过202人的申请，不过基于人道主义的考量，另允许1760人留在日本。日本还以不同的援助架构，接受超过2400名逃离乌克兰的难民。

自从2021年，时年33岁的斯里兰卡女性桑达马利（Wishma Sandamali）在名古屋的拘留所过世以来，日本的移民拘留条件就不断受到检视。

桑达马利并非申请庇护的难民，据报她因遭到家暴而寻求警方保护，但之后因为签证过期而被拘留，在拘留所中过世。她的家人随后向日本政府索赔超过100万美元。

根据报导，桑达马利不断抱怨有胃痛和其他症状，活动人士称她没有获得足够的医疗照护。

桑达马利家人的律师昨天告诉法新社，修正后的法律「相当于（让日本政府）有一个开关，可以藉由驱逐那些寻求庇护的人，来将他们处决。」

他说：「日本的难民审查系统发挥不了作用」，官员会很快拒绝申请，有时候连面试的机会都没有。

© 2023 AFP