欧盟达成协议 收容难民议题长陷僵局终有突破

（法新社卢森堡8日电） 欧洲联盟（EU）国家今天就长期陷入僵局的规则修订工作达成协议，将更公平地分摊收容寻求庇护者和移民。

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经过欧盟各国内政部长今天在卢森堡的1天紧凑协商后，轮值主席国瑞典宣布达成协议。

这项历经多年在庇护政策上角力的协议，需要代表欧盟至少65%人口的多数国家批准才能达成。

欧盟内政事务执行委员约翰松（Ylva Johansson）赞许，欧盟在移民议题上迈出「非常重要的一步」。

德国内政部长费瑟（Nancy Faeser）说：「这对参与协商的人士而言并非容易的决定，但这是历史性的决定。」

欧盟国家的优先要务是分摊收容寻求庇护者，接纳许多抵达欧盟外围国家的人，主要是希腊和义大利。

根据协议，拒绝收容的国家，须以每人2万欧元（约新台币66万1200元）的代价，向1个由欧盟管理的基金缴款。

波兰和匈牙利投票反对这项提议，保加利亚、马尔他、立陶宛和斯洛伐克弃权。

这项初步协议为欧盟与欧洲议会（European Parliament）协商立法开辟路径，法案可能在明年6月欧洲议会选举之前通过。

欧洲议会议长梅特索拉（Roberta Metsola）表示，议员们已「准备好立即展开协商以达成协议」。

赴欧寻求庇护的人数在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间因旅行限制而暂缓，限制措施陆续解除后，随着寻求庇护人数激增，这项艰困的改革也跃上欧盟议程。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

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