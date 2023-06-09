法国持刀攻击案2命危 马克宏将探视受害者

（法新社法国安锡镇9日电） 法国阿尔卑斯山安锡镇发生暴徒持刀攻击事件，造成至少6人受伤，其中两名儿童仍有生命危险。法国总统府说，总统马克宏夫妇今天将探视受害者。

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法国总统府说：「在昨天爆发攻击事件后，总统马克宏（Emmanuel Macron）夫妇今天将探视受害者及其家人，以及安锡镇（Annecy）上见义勇为、帮助和支持受害者的每一个人。」

在昨天发生的震惊全国的攻击事件中，一名持刀男子在宁静的湖畔小镇安锡一座公园游乐场，刺伤4名学龄前儿童和2名成人。

受害儿童年龄在22至36个月之间。

犯嫌攻击的动机仍不清楚，当地检察官说：「没有明显的恐怖主义动机。」

据称攻击者已被确认是叙利亚难民Abdalmasih H，官员说他没有受到毒品或酒精的影响。

法国总理柏纳（Elisabeth Borne）说，犯嫌「不为任何情报部门所知」，也没有「任何精神病史」。

安全部门消息人士和他的前妻告诉法新社，犯嫌年纪30出头，最近与一名瑞典人离婚。犯嫌先前在瑞典生活10年，并在今年4月获得难民身分。

至于受害者方面，法国政府发言人维宏（Olivier Veran）接受媒体访问时说：「据我所知，仍有2名儿童有生命危险。」

© 2023 AFP