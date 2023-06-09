美最高法院：阿拉巴马选区划分图歧视非裔选民

（法新社华盛顿8日电） 保守派占多数的美国最高法院今天以5票支持、4票反对，裁定阿拉巴马州绘制的联邦国会选区划分图歧视非裔选民，堪称「投票权法」一次意外胜利。

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美国国会于1965年民权运动期间通过「投票权法」（Voting Rights Act），以防少数族裔在选举中遭种族歧视。

此次阿拉巴马州的案件涉及一张选区划分图，这张划分图是由共和党占多数的阿拉巴马州议会于2021年重新绘制，藉此分配美国联邦众议院的席位。

依据这张选区划分图，阿拉巴马州7个美国众院选区中，非裔选民只在其中1个选区占多数。但实际上，整个州的非裔选民在登记选民中的占比高达约1/4。

阿拉巴马州的非裔选民倾向票投民主党，而白人选民则多支持共和党。

公民及维权团体将这份重绘的选区划分图告上法院，指控立法者们违反「投票权法」中禁止弱化非裔选票的规定。

身为保守派的美国最高法院首席大法官罗伯兹（John Roberts）及大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）和另外3名自由派大法官站在同一阵线，力挺原审法院的裁决结果，要求阿拉巴马州重新绘制国会选区划分图，纳入第2个拥有大量非裔美国人口的选区。

美国总统拜登乐见最高法院裁决结果，并表示这项裁决「确认了投票行为不应因种族而有差别待遇的基本原则」。

© 2023 AFP