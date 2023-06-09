艾尔段任命土耳其央行首位女总裁 出身华尔街

（法新社伊斯坦堡9日电） 土耳其总统艾尔段今天任命前美国金融圈高层艾尔康（Hafize Gaye Erkan）出任中央银行总裁。她将要对付土耳其居世界高位的通膨率，并且是土国首位女性央行总裁。

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法新社报导，艾尔康曾任美国加州地方银行第一共和银行（First Republic Bank）的共同执行长，以及美国高盛集团（Goldman Sachs）的董事总经理。

已展开第3届总统任期的艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）3日公布新内阁名单，其中任命前华尔街主要券商美林公司（Merrill Lynch）的经济学家希姆谢克（Mehmet Simsek）出任新一任财政部长。

希姆谢克在正义发展党（AKP）过去执政期间曾任财政部长及副总理。他反对艾尔段透过降息来力抗通膨的非常规政策，并以此闻名。

土耳其官方公报今天公布人事令后，艾尔康正式接棒前任央行总裁考哲欧鲁（Sahap Kavcioglu）的职位。

土耳其央行在考哲欧鲁的领导下，将政策利率从2021年的19%降至目前的8.5%。

土耳其今年5月的通膨率也是16个月来首次降至40%以下。

© 2023 AFP