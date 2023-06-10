俄乌在乌克兰南部战况炽烈 蒲亭称乌反攻失利

（法新社基辅9日电） 俄乌双方9日在乌克兰南部激战。俄国总统蒲亭声称期待已久的乌克兰大反攻已然受挫。

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乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）盛赞乌军官兵英勇表现，却未直接提及部分观察家所谓的乌军大反攻已然登场。

泽伦斯基在每日谈话里说：「我要对官兵和近日所有参与打硬仗的人说，我们都看到你们的英勇事迹，感谢你们生命中的每一分钟。」

乌克兰官员先前表示乌军已准备好反攻，但展开攻势前不会有任何正式宣布。

而稍早俄国总统蒲亭说乌克兰的大反攻已开始，此前俄国国防部表示已击退好几波乌军攻势。

蒲亭在一个视频谈话里说：「目前为止对方所有反攻作为均告失败，但基辅政权发动攻击的潜能仍在。」就在同时，华府宣布一笔21亿美元的最新对乌包裹军援。

俄方表示，乌南札波罗热（Zaporizhzhia）地区的战事自8日起升温，当地也是欧洲最大核电厂的所在地。

乌军若能在札波罗热地区取胜，就能切断乌东与乌南俄占区连结俄国本土与克里米亚半岛的陆廊，这将是俄国无法承受的挫败。

俄军最近几个月已加强当地前线防御工事，深挖数十公里战壕、强化防御掩体等。

俄军表示他们在当地击退乌军4波「由多达2个营级战术群所发动、并有坦克伴随的攻击」。

乌南战况加剧被许多观察家视为乌军大反攻登场的信号，然而基辅当局却说主要交战仍在乌东，也没提供乌南详细战况。

© 2023 AFP