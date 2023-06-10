加拿大调查中国干预选举 负责人未竟全功就辞职

（法新社渥太华9日电） 加拿大总理杜鲁道（Justin Trudeau）先前指派曾任总督的强斯敦（David Johnston）调查有关中国两度干预加国选举的指控，但由于反对党质疑这项任命，强斯敦今天辞职。

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强斯敦甫于5月底公布临时报告，认定中国政府企图干预加拿大2019年和2021年选举，但并未影响选举结果。

强斯敦原应于7月开始举行听证会，听取被当成干预目标的侨民社群证词、搜集国家安全和国际关系专家意见，然后于10月提交最终报告。

但反对党指责强斯敦与杜鲁道关系匪浅，要求另外展开独立公开调查。

强斯敦在辞呈中说：「当我接下调查外国干预的独立特别报告人任务时，我的目标是帮忙建立对我们民主制度的信任…我的结论是，在我的任命和工作上，基于严重的党派氛围，我的领导产生了反效果。」

杜鲁道所属的自由党（Liberal Party）未在上次大选取得多数，因此筹组少数政府。加拿大媒体先前引用外泄情报文件和不具名消息来源，揭露中国企图干预甚至破坏加拿大的民主程序，现在杜鲁道政府正面临解释官方因应作为的压力。 媒体报导提到的指控包括秘密选举捐款、替加拿大候选人或议员效力的中国间谍等，目的是想左右政策。

上月，加拿大媒体报导，一位中国外交官被控试图恐吓保守党籍国会议员庄文浩（Michael Chong）及其在香港的家人，因为庄文浩曾经批评中国；加国接着驱逐被控涉案的中国外交官赵巍。

中方驳斥这些指控毫无根据，同时也驱逐一名加拿大外交官，并警告加拿大，若在中国政策上采取与美国一致的立场，可能会破坏与中国这个第2大贸易伙伴的关系。

强斯敦在初步报告中提到，常见的外国干预伎俩包括网路攻击、线上带风向、恶意造假资讯和「利用人际关系」。他也指出政府内部分享情报的方式有缺失。

但强斯敦拒绝公开调查，理由是事关「情报敏感性」。

他说，他最晚本月底就会离职。

© 2023 AFP