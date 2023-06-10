小飞机坠毁亚马逊雨林 机上4童失踪40天奇迹生还

（法新社波哥大9日电） 哥伦比亚总统裴卓（Gustavo Petro）今天表示，1个多月前1架坠毁于当地亚马逊雨林小飞机上的4名原住民幼童奇迹般生还，并已获救。

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裴卓在首都波哥大说明搜救行动时宣布：「今天是奇迹的一天。这些孩子虽虚弱但幸运生还，先让医生评估。」

裴卓稍早在推特贴出一张照片，显示有几名成人，当中有人身着军服，在丛林里坐在防水布上照顾寻获的幼童们。一名救援人员将瓶子对准怀中最年幼孩子的嘴似在喂奶。

裴卓另推文写道「举国欢腾！4个孩子40天前在哥伦比亚的丛林里失踪，如今被寻获生还。」

哥伦比亚国防部9日晚间公布的影片显示，获救孩童们在暗夜被吊挂登上盘旋于树梢顶上的直升机。

这4名获救的维托托（Huitoto）族原住民孩童，年龄分别为13岁、9岁、4岁、1岁。他们自5月1日所搭乘的赛斯纳206（Cessna 206）型单引擎小飞机坠毁后，就在丛林间流浪。

当时驾驶员曾向塔台通报，起飞10几分钟后引擎就出问题。小飞机是从哥伦比亚东南部名为阿拉拉夸拉（Araracuara）的丛林地带起飞，飞了350公里到瓜维亚雷河畔圣荷西镇（San Jose del Guaviare）。

搜救人员当时在坠机地点找到3具遗体，确认分别为飞行员、孩子母亲和一名在地的原住民领袖，当时飞机近乎垂直倒挂树上。

官员们表示这群人当时是为逃离武装团体成员的威胁。

© 2023 AFP