川普接连被起诉 美2024总统选情添变数

（法新社华盛顿9日电） 美国前总统川普被控非法持有国防机密文件被起诉，与执法机关的斗法出现新转折。连同川普其他调查中案件，将使美国在2024年总统大选前遇到一个从未有过的情况。

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共和党籍的川普已宣布参加2024年总统大选，目前声势在党内多名竞争者中遥遥领先。

如今美国联邦检察官因川普不当持有政府机密而起诉他近40项犯行，意味川普很有可能在被起诉的情况下代表共和党参选，甚至可能出现被判刑坐牢却当选总统的复杂态势。

川普已表明不会放弃党内初选，反控「腐败」的政敌企图干预选举。

曾任情报官员的国家安全分析师舒梅克（Matt Shoemaker）说：「这件事可能不会影响那些尚未决定票投何人的选民，却会影响可能动摇或转投一个比较没有包袱候选人的川普支持者。」

除了因机密文件案被联邦起诉，川普另因色情片演员封口费案被纽约州起诉金融诈欺，两案的检方都希望能在17个月后的大选投票前让川普的官司尘埃落定。

但谁都不能保证两案能如此快审判终结。此外，川普也因涉颠覆2020年总统大选，正接受联邦和州层级的调查。

万一川普赢得2024年大选，有可能藉由自我赦免来破坏所有未完成的联邦起诉程序，这种情况在美国没有任何前例，几可肯定会引发宪政危机；州层级的案件则影响不大。不过川普现在首先该担心的是这些法律问题对党内初选选情造成的伤害。

联邦检察官起诉川普一事，让同样争取共和党总统候选人提名的佛州州长迪尚特（Ron DeSantis）、前副总统彭斯（Mike Pence）等人有机会批评川普不适合再任公职，但他们须冒着失去川普死忠支持者的风险。

川普因卷入2016年总统大选期间支付封口费给色情片演员「暴风女丹尼尔斯」（Stormy Daniels），今年3月底被纽约州检方起诉，但之后川普的死忠支持者反而更加热切力挺川普。于是许多共和党内对手表态挺川普，或许想在川普彻底出局前先行观望。

川普目前还因2021年1月6日国会大厦暴动案接受联邦调查；「华盛顿邮报」本月稍早也引述消息人士披露，乔治亚州针对川普竞选阵营涉嫌干预2020年大选的调查，已扩大到华府和其他州的活动。

维吉尼亚大学政治学者萨巴托（Larry Sabato）说：「对手们希望川普最终因一连串起诉而出局，包括有关1月6日（国会大厦暴动案）和企图推翻选举的案件，不自己出手就是他们的策略。主动出击直取要害？在他们得手前，川普就先一步咬住他们的咽喉了。」

国际市调公司「舆观」（YouGov）近期调查发现，只有一半受访者认为川普阵营为隐匿封口费支出而伪造商业纪录是「严重犯罪」。却有2/3受访者认为川普从白宫带走政府机密文件、阻挠政府收回属于严重犯罪。

在共和党籍受访者中，分别有28%认为伪造商业纪录是严重犯罪、42%认为带走机密文件是严重犯罪。这个落差显示，因机密文件被联邦起诉一事，可能会成为川普党内初选选情的转折。

迪尚特在民调中位居第2，但与川普差距颇大，他一向保持克制，不评论川普的官司问题。但数周以来，双方阵营的言词交锋已愈来愈激烈。

© 2023 AFP