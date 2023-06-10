白宫：俄罗斯从伊朗接收材料 明年将生产无人机

（法新社华盛顿9日电） 白宫国安发言人柯比（John Kirby）今天警告，俄罗斯接获自伊朗运出的材料，将用来在境内兴建一座无人机工厂，这座工厂「可在明年初全面运作」。

广告 继续浏览后续

白宫公布一张卫星影像，显示这座工厂预计将设在阿拉布加（Alabuga）经济特区内的地点。阿拉布加经济特区位于莫斯科以东约900公里处。

柯比在声明中引述美国情报表示：「俄罗斯与伊朗的军事伙伴关系似乎正在深化。」

白宫表示将公布新的政府公告，协助企业与各国政府「确保不会无意暗助伊朗的（无人机）计画」。

华府估计俄罗斯已自伊朗收到数以百计的攻击无人机与相关装备，以协助莫斯科全面入侵乌克兰。

根据美国数据，这些无人机是在伊朗建造，经里海运出，之后被俄罗斯部队用来对付乌克兰。

白宫公布一张地图，绘出无人机据称从伊朗阿米拉巴（Amirabad）运至俄罗斯南部马哈奇卡拉（Makhachkala）的运送路线，这些无人机之后再转送到亚速海（Azov Sea）滨海阿赫塔尔斯克（Primorsko-Akhtarsk）的空军基地。

柯比又说：「俄罗斯最近几周一直在使用伊朗的无人飞行载具攻击基辅，令乌克兰人惊恐不安。」

华府也警告莫斯科将开始自行制造伊朗无人机。柯比说：「我们接获消息得知，俄罗斯收到在境内兴建无人飞行载具制造厂所需的伊朗材料。」

白宫表示，伊朗正在寻求向俄罗斯采购价值数十亿美元的苏恺35（Su-35）战斗机、攻击直升机、雷达与YAK-130战斗教练机以作为回报。

© 2023 AFP