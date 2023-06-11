乌南水坝溃决居民受困 无人机驰援及时送暖

（法新社赫松10日电） 乌克兰南部卡科夫卡水坝溃堤后，俄罗斯占领区民众克鲁皮奇和她的两个孩子爬上3层楼民房的阁楼，惊恐目睹大水吞没下方楼层。多亏乌方操作无人机驰援，让他们免于饿死渴死。

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卡科夫卡水坝（Kakhovka Dam）于6日溃决，洪水涌入第聂伯河（Dnipro River），淹没数十座村庄和赫松市（Kherson）部分地区，迫使数以千计民众逃离家园。俄国和乌克兰相互指控对方炸毁水坝。

克鲁皮奇（Kateryna Krupich）与孩子当时人在俄国占领区奥莱什基镇（Oleshky）附近一座淹大水的岛上，他们受困于邻居房子的阁楼，将近24小时没有食物和饮用水。

就在他们快失去希望的时候，头顶上传来无人机的嗡嗡声。

40岁的克鲁皮奇流着泪告诉法新社，当下她知道，那是一架乌克兰的无人机。这名绝望的母亲探出阁楼窗外，举起双手作出祈祷的姿势。

她说：「我给他们看我们这里有3个人，而且我们没东西可以吃喝，请帮帮忙。」

这架无人机来回数趟，送去食物以及一罐塑胶瓶，塑胶瓶上头贴着字条写着：「撑下去，别慌张，你们会被疏散撤离的。耶诞老人留。」读到这张字条，克鲁皮奇潸然泪下。

乌克兰救援队7日晚间救出克鲁皮奇和她的12岁儿子及4岁女儿，如今人在赫松市的克鲁皮奇说：「我决定牢记我们经历过的事。」

© 2023 AFP