川普遭起诉后首度现身造势大会 批起诉书毫无根据

（法新社乔治亚州哥伦布市10日电） 前美国总统川普自被起诉多项联邦罪名后，今天首度向他的支持者发表演说，且称起诉书毫无根据。对川普的有关指控也将2024年美国总统大选推向了未知且不稳的境地。

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根据昨天公布的起诉书内容指川普遭起诉38项犯行，并着重于川普涉及不当处理机密文件，这些指控比起过去对他个人、政治和商业不当行为的控诉来得更为严重。

总统拜登的司法部起诉了共和党党内初选提名战中大幅领先的川普，也前所未见地为角逐白宫大位铺路。

川普已经坚称这是出于政治动机的「猎巫」行动，并予以谴责。川普先后造访乔治亚州和北卡罗来纳州参加造势大会，并抨击他所谓的对他不公平的法律攻击。

川普今天在乔治亚州哥伦布市（Columbus）抨击拜登和司法部，抱怨他所谓的「虚假起诉书」，他告诉民众说，他因竞选下一任总统而在法庭上被追诉。

川普告诉支持者说：「这就是他们这样做的原因，如果我不选总统，就不会有猎巫式政治迫害，也不会有起诉。」

川普之后在北卡罗来纳州的格林斯伯勒（Greensboro）说：「你在和疯狂的疯子打交道。拜登政府武器化的『不法部』（Department of Injustice）对我的起诉毫无根据，将成为我国史上最可怕的滥用权力行为之一。」

在这两场大会过后几天，川普将在迈阿密联邦法院出庭，针对爆炸性指控应讯。他被控蓄意持有国防机密、密谋妨碍司法、以腐败方式隐瞒文件和不实陈述，而陷美国国家安全「于危险之中」。

依司法部特别检察官史密斯（Jack Smith）所提指控，每项罪名最高可判处20年徒刑。

川普已在自创的社群平台「真实社群」（Truth Social）透过一连串贴文和影片来回应这份起诉书，他称史密斯「精神错乱」、「仇恨川普的人」，并将这项起诉定调为拜登及其竞选团队的精心策画，以意图干预选举。

川普说：「他们找上我，因为目前我们在民调上再次大幅领先拜登。」

到目前为止，许多共和党人的反应是团结起来支持这位前总统，也将川普的愤怒情绪放大。这些人包括川普的一些党内提名竞争对手。

与川普关系起伏的联邦众议院议长麦卡锡（Kevin McCarthy）表示，起诉书标志着美国的「黑暗日子」。

麦卡锡说：「我和每一个相信法治的美国人，都和川普总统站在一起。」

佛罗里达州州长尚迪特（Ron DeSantis）也呼应司法部「武器化」的说法。在共和党提名战中，尚迪特被视为川普的头号挑战者。 （译者：纪锦玲）

© 2023 AFP