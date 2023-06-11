非洲6国领袖访俄乌促和平 南非总统向习近平简报

（法新社约翰尼斯堡10日电） 南非政府今天表示，总统拉玛佛沙（Cyril Ramaphosa）针对非洲领袖代表团即将前往俄罗斯和乌克兰，以试图促成和平，已向中国国家主席习近平简报有关任务。

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拉玛佛沙上月宣布，俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin ）和乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）已同意会见6国非洲领袖组成的代表团，此团预定6月成行。

拉玛佛沙在声明中指出，他已向习近平「简报」。代表团成员包括刚果共和国、埃及、塞内加尔、南非、乌干达和尚比亚等6国总统。

拉玛佛沙的办公室并未详述他是何时与习近平通话，但表示这位中国领导人「赞扬非洲大陆这项倡议，并承认俄乌冲突已对民众生活与非洲粮食安全造成影响」。

北京在2月间公布对乌克兰危机的立场声明，呼吁「政治解决」这场冲突 。西方国家则警告，这恐让俄罗斯得以控制在乌克兰占领的大部分领土。

中国表示他们是中立方，但也因为拒绝谴责俄罗斯攻击乌克兰，以及中俄的亲密战略伙伴关系而遭受批评。

同样地，自从反种族隔离抗争以来和克里姆林宫关系密切的南非执政党，也未谴责俄罗斯全面入侵乌克兰，还说其立场公正，赞成对话。

金砖五国（BRICS）峰会将于8月在南非约翰尼斯堡登场，南非目前陷入外交难题。

因为被控非法驱逐乌克兰儿童而遭国际刑事法院（International Criminal Court, ICC）通缉的蒲亭，已被邀请参加这场峰会。而南非身为国际刑事法院成员，将有义务在蒲亭抵达时将他拘留。

法新社报导，习近平和拉玛佛沙通话还谈到金砖峰会的准备工作。外界猜测南非正考虑将8月峰会改在中国举行，以避免逮捕蒲亭。

南非声明说，两位领导人「致力于举办一场成功的峰会」。

金砖五国包括巴西、俄罗斯、印度、中国和南非，其目的在制衡欧洲和美国在世界舞台上的传统主导地位。（译者：纪锦玲）

© 2023 AFP