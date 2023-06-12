义大利前总理贝鲁斯柯尼一世枭雄 终生游走法律边缘

（法新社罗马12日电） 义大利前总理贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）的发言人证实他已辞世。这位生涯横跨政治、媒体与运动的传奇人物，终其一生法律纠纷与丑闻也如影随形。 ●只被定罪一次

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贝鲁斯柯尼在1994至2011年期间3度担任义大利总理，他一生面临许多法律案件，甚至可以远溯到1980年代，其中多数是涉嫌收贿或牵涉其商业利益的欺诈案。

几乎所有的案子最后不是上诉至最高法院宣判无罪，就是超过了法定追诉期。

贝鲁斯柯尼经常将矛头对准司法机关，指称左翼法官基于政治目的找他麻烦，认为自己是无辜的受害者。 不过，2013年贝鲁斯柯尼因企业税务欺诈被定罪，义国最高法院维持原判，他的国会议员身分被取消。他躲过牢狱之灾，易服社会劳动，被派到阿兹海默症（Alzheimer's Disease）患者之家服务一年。

●涉嫌和未成年少女发生性行为

2013年6月，贝鲁斯柯尼涉嫌买春和17岁少女玛洛（Karima El-Mahroug）发生性行为，被判7年有期徒刑。

这项判决在2014年被上诉审法院推翻。法官认定，贝鲁斯柯尼是否知晓玛洛未成年，存在合理的怀疑。

●和黑手党（Mafia）有关系?

贝鲁斯柯尼长期被怀疑和黑手党有关系，他受到当局的调查，但从未因此受审。

贝鲁斯柯尼一再否认和组织犯罪有任何关系。

© 2023 AFP