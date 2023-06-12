义大利前总理贝鲁斯柯尼逝世 享寿86岁

（法新社米兰12日电） 义大利前总理贝鲁斯柯尼的发言人今天向法新社证实，贝鲁斯柯尼已经辞世，享寿86岁。贝鲁斯柯尼生前重塑义大利政坛和文化界样貌，并曾经历多场官司和性丑闻。

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身家亿万的媒体大亨贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）9日住进米兰（Milan）一家医院，幕僚称贝鲁斯柯尼事先安排好检查白血病。

仅仅3周前，贝鲁斯柯尼才刚从米兰圣拉斐尔医院（San Raffaele）出院，在那次住院6周期间，医师透露他罹患一种罕见血癌。

此前贝鲁斯柯尼已健康欠佳多年，2016年曾接受心脏手术，2020年因COVID-19（2019冠状病毒疾病）住院，尽管去年又当选参议员，却鲜少公开露面。

但贝鲁斯柯尼依然是右翼「义大利前进党」（Forza Italia）的党主席。义大利前进党是现任总理梅洛尼（Giorgia Meloni）联合政府的执政伙伴，但偶尔会制造麻烦。

贝鲁斯柯尼在1994至2011年3度领导义大利，一共带领4届政府，合计共当了9年总理，他用拚经济的承诺来讨好选民，最后却因国家的债务危机被迫下台。

但贝鲁斯柯尼的影响力超越政坛，这得多亏于他对电视、报纸和运动的多方面兴趣，即使是在人生末年，花花公子的举止仍让贝鲁斯柯尼继续登上头条。

贝鲁斯柯尼过世时有一个33岁的女友法西纳（Marta Fascina）、两位前妻和5个孩子，其中一些人协助经营贝鲁斯柯尼估计价值约70亿美元的商业帝国。

贝鲁斯柯尼在他位于米兰附近阿尔科雷（Arcore）的别墅中，打造了一座大理石陵墓，作为亲友死后归宿，但现在要谈他的葬礼细节还太早。

© 2023 AFP