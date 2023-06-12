乌克兰：南部水坝被毁洪灾 已酿6死35失踪

（法新社赫松11日电） 乌克兰南部水坝遭破坏、酿成毁灭性洪水后，乌克兰控制区内截至今天共有6人死亡、含7名儿童在内共35人失踪。检方称这是「车诺比（Chernobyl）核电厂事故后最严重环境灾难」。

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位于俄罗斯所控制乌克兰赫松州（Kherson）前线地区的卡科夫卡水坝（Kakhovka Dam）6日被摧毁，迫使数千人逃离家园，并引发人道和环境灾难疑虑。

乌克兰指控俄罗斯炸毁了这座位在第聂伯河（Dnipro River）上的水坝，俄国则称是乌国朝水坝开火酿祸。

乌克兰内政部长克利孟科（Igor Klymenko）表示，乌克兰南部的赫松州和尼古拉耶夫州（Mykolaiv）已有77个村镇灌入洪水，其中赫松州有35人失踪，包括7名儿童。

克利孟科还说，洪水已造成赫松州有5人死亡，尼古拉耶夫州则有1人丧命。乌克兰当局先前称有5人因洪水丢了性命。

在俄罗斯占领的赫松州局部地区，莫斯科扶植的州长萨尔多（Vladimir Saldo）本周表示，当地已有8人丧生。

克利孟科在声明中还提到，赫松州与尼古拉耶夫州共有3700人已经撤离家园。

在现场的一名法新社特派员表示，卡科夫卡水坝附近人口最多的城市赫松市洪水已开始消退，居民也开始返家评估损失。乘橘色船只的乌克兰救难人员则继续努力在市区灾情最严重区域及附近岛上撤离居民。

赫松州气象局的一名员工表示，水位已比先前纪录到的最高峰下降了1.7公尺。

© 2023 AFP