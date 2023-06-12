伊朗男童在头巾革命中丧生 家属开车撞死警察

（法新社德黑兰11日电） 伊朗当地媒体报导，在去年全国抗议行动中遇难的9岁男童的家属，今天开车冲撞造成一名警察丧生。男童家属表示，男童是遭安全部队杀害的。

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法新社报导，一名警官表示，攻击者在杀人之后也遭射杀。这起事件发生在胡齐斯坦省（Khuzestan）西南部城市伊滋（Izeh）一场纪念男童波法拉克（Kian Pirfalak）的活动期间。

2022年，伊朗库德族22岁女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌违反严格的女性穿着规定，遭到道德警察逮捕羁押，并于同年9月16日死亡，自此抗议活动席卷伊朗全国。男童波法拉克是同年11月一次枪击事件中遇难的7人之一。

塔斯尼姆通讯社（Tasnim News Agency）引述胡齐斯坦省警方的话报导说：「在波法拉克冥诞当天，反对派号召行动，激起社会不安，随后有一名警察被杀。」

报导称，驾车冲撞警察的人，是波法拉克母亲的表亲。

警方表示，「在地方人员出手干预下」，袭击者遭枪击不治身亡。

去年11月，官媒报导将男童遇难的枪击事件归咎于「恐怖分子」，但男孩的母亲则将责任归咎于安全部队。

司法部门于今年4月7日宣布，被控杀害波法拉克和其他6人的男子已被判处死刑。

艾米尼死后引发全国性抗议活动，而这些被官方定调为「骚乱」的事件中，有数千人被捕，数百人丧生，死者包括数十名安全人员。（译者：纪锦玲）

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