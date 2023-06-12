全球粉丝齐聚首尔 欢庆BTS出道10周年

（法新社首尔12日电） 韩国K-pop天团防弹少年团（BTS）本月迎来出道10周年里程碑，首尔市今天起将首尔塔、市政厅等13个重要地标打上应援色紫色灯光，与粉丝共同庆祝，当局还特别推出纪念邮票。

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BTS的粉丝（统称ARMY）聚集在其经纪公司HYBE的办公室外，在一幅巨大的BTS壁画前自拍并录制TikTok影片。

韩国邮政也推出一系列BTS纪念邮票，预计明天起在邮局正式发售，但早已在网路上预购一空。

一名韩国邮政官员告诉法新社，「防弹少年团当然是全球超级巨星，但我们没想到纪念邮票会在网路发行当天售罄。」

拥有7名成员的BTS在2013年6月13日首度亮相后，成为第一个称霸美国和英国流行音乐排行榜的全韩国团体，不仅创造数十亿美元的收益，粉丝也在全球各地风起云涌。

防弹少年团目前处于停摆状态，2名成员正在服兵役。上周他们也发布新的数位单曲Take Two，以庆祝出道10周年。

来自世界各地的许多粉丝前来韩国，庆祝BTS出道10周年，首尔市政府也为游客准备了特别活动。

市府为外国粉丝准备了一张地图，标出首尔的13个地点，其中包括HYBE在龙山区（Yongsan）的办公室，以及历史悠久的景福宫（Gyeongbok Palace）。

来自澳洲的粉丝、55岁的科学家米希契（Anne Micic）告诉法新社，「来到这里真的太令人兴奋了，被其他ARMY包围真的太开心了…当你遇到其他ARMY，感觉就像你有了另一个家，这真的很棒！」（译者：施施/核稿：陈政一）

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