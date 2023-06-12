北约史上最大空演将登场 25国250架军机万人参与

（法新社柏林12日电） 北大西洋公约组织（NATO）今天将在欧洲举行北约史上最大规模的空军部署演习，向盟邦和俄罗斯等可能威胁展现团结。

广告 继续浏览后续

以德国为首的「空中捍卫者23」（Air Defender 23）演习将持续到6月23日，将有来自25国、约250架军机参加演习，包括日本以及正在申请入会的瑞典。

多达万人将参加这场旨在加强「协同作战能力」（interoperability）和备战的演习，强化在北约领土城市、机场或港口遇袭时对无人机和巡弋飞弹的抵御。

德国空军首长格哈兹（Ingo Gerhartz）上周宣布演习时表示，2018年就在构思「空中捍卫者23」计画，部分是为回应俄罗斯2014年吞并克里米亚，但此次演习「并不针对任何人」。

他说，虽然北约会捍卫「每寸」领土，但演习不会「让任何飞行朝向加里宁格勒（Kaliningrad）」。

加里宁格勒是俄罗斯飞地，与北约成员波兰以及立陶宛接壤。

格哈兹说：「我们是防御联盟，这就是我们筹画这次演习的方式。」

美国驻德国大使葛特曼（Amy Gutmann）表示，此次演习「无疑将展示我们盟军的灵活度和敏捷性」，并向包括俄罗斯在内的国家传递讯息。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2023 AFP