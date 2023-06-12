智库：地缘政治日益紧张 中国核武弹头库存增加最多

（法新社斯德哥尔摩11日电） 智库「斯德哥尔摩国际和平研究所」今天表示，随着地缘政治紧张局势加剧，去年数个国家的核武库存已有增加，尤其是中国，其它核武大国也持续对其库存进行现代化。

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根据斯德哥尔摩国际和平研究所的数据，英国、中国、法国、印度、以色列、北韩、巴基斯坦、俄罗斯和美国这全球9大核武国，核弹头总数从去年初的1万2710枚降至今年初的1万2512枚。

斯德哥尔摩国际和平研究所区分了各国可供使用的核弹头库存，以及包括计划拆除的旧弹头在内的总库存，总计有9576枚核弹头目前处于「具潜在用途的军事库存」状态，比前一年前增加86枚。

史密斯说：「可供使用的核弹头库存数量开始上升。」但这些数字仍远低于1980年代的7万多枚；至于增加的部分大多来自中国，中国将其库存核弹头数目从350增加到410枚。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）所长史密斯（Dan Smith）指出：「我们正接近或可能已达到全球核武数量长期下降的终点。」

美俄合计仍拥有近90%的核武。印度、巴基斯坦和北韩也增加了库存。俄罗斯增幅较小，核弹头数目从4477增至4489枚，其余核武国家则持平，「整体情况是核弹头数目已下降30多年，现在我们看到下降过程即将结束。」

研究人员还指出，俄罗斯入侵乌克兰后，核武管制与裁军的外交努力遭遇挫折。美国暂停与俄罗斯进行「双边战略稳定对话」；俄罗斯2月也宣布暂缓参加2010年的「新战略武器裁减条约」（New START）。

斯德哥尔摩国际和平研究所在声明中指出，新战略武器裁减条约「是最后一个限制美俄战略核武力量的条约」。

© 2023 AFP