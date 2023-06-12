法国西北村落枪响 11岁女孩疑遭邻居射杀身亡

（法新社法国勒恩11日电） 法国当局表示，西北部不列塔尼一处村落发生枪击事件，一名荷兰男子对邻居开枪，造成一名11岁英国女孩身亡，女孩父亲身受重伤。

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法新社报导，根据初步调查，这起事件发生在昨天晚上，地点在不列塔尼大区（Brittany）坎佩市（Quimper）不远的圣赫伯特村（Saint-Herbot），犯嫌拿起枪枝犯案时，受害人正在自宅花园之中。

坎佩市检察官海利（Carine Halley）今天发布声明表示，枪击发生后，大约晚上10时许，执法人员抵达现场。

海利表示，这名11岁女童当场死亡，而她的父亲受了重伤，有生命危险。

检察官说，女孩的母亲没有命危险，另一个孩子也没受伤，但「惊魂未定」。

警方已确认枪手是一名71岁领取养老金的荷兰人。

海利说，警方虽仍在厘清开枪动机，「两邻居多年来似为一块毗邻两家房产的土地有过争执」。

一名警方消息人士告诉法新说社说，这名邻居拿步枪穿过篱笆射击，事后与妻子回到家中。

这名邻居和妻子都已向当局自首，并且被捕。

检察官办公室已朝非预谋杀害未成年人以及非预谋杀人未遂罪嫌展开调查。（译者：纪锦玲）

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