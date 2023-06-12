美国计画于7月重新加入联合国教科文组织

（法新社巴黎12日电） 联合国教科文组织（UNESCO）今天宣布，美国计画从今年7月起重新加入UNESCO，结束华府当局自2018年终止会员资格以来与UNESCO的长期争端。

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UNESCO秘书长阿祖莱（Audrey Azoulay）在巴黎向各成员国代表宣布华府将重新加入的决定时表示：「这是基于对UNESCO和多边主义的信任所做出的强力行动。」

作为UNESCO的创始成员国，美国一直是UNESCO的主要预算提供者，直到UNESCO在2011年接纳巴勒斯坦成为会员国为止。

根据美国法律，巴勒斯坦的加入使美国得终止对UNESCO提供资金。

之后，2017年时美国总统川普（Donald Trump）进一步宣布与以色列一同退出UNESCO，指控这个组织对犹太国家以色列存有偏见。

美国的退出于2018年生效。

曾任法国文化部长的阿祖莱自2017年就任UNESCO秘书长，即把让美国重新加入UNESCO作为她任内的优先事项。

法新社见到一封由美国负责管理和资源的副国务卿韦玛（Richard Verma）写给阿祖莱的信件，信中表示华府「感谢」阿祖莱在「重大问题」上取得的进展，包括「降低对政治化辩论的关注」。

在2011年停止提供资金前，美国为UNESCO预算提供了22%的经费，即7500万美元。

去年12月美国总统拜登（Joe Biden）所属的民主党（Democratic Party）在仍掌控国会多数优势时，为美国恢复提供UNESCO资金铺平了道路，编列1.5亿美元的预算。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今年3月表示，美国缺席UNESCO是给中国制定人工智慧（AI）规则的机会。

布林肯向国会说明预算时告诉联邦参议院一个委员会：「我相当认为我们应再度重返UNESCO，不是当作送给UNESCO的礼物，而是因为UNESCO正在发生的事情真的很重要。」

布林肯指出：「他们正在制定人工智慧的规则、规范和标准。我们希望能够参与。」

美国曾在1984年退出UNESCO，并在将近20年的缺席后于2003年10月重新加入这个组织。

美国在今年重新加入的计画需要提交给UNESCO的成员国大会来进行最终批准。

一些会员国希望尽快召开特别会议来做出决定。

© 2023 AFP