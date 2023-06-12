调查：德国三成受访男性认为对女性施暴「可接受」

（法新社法兰克福11日电） 根据德国机构今天公布的一项民调显示，超过1/3的受访德国男性认为对女性的暴力行为是「可接受的」，这样的调查结果让社运人士大感「震惊」。

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根据冯克媒体（Funke）集团今天公布的民调，受访的18-35岁男性中，33%表示他们认为在与女性伴侣争吵时，偶尔「手滑」是「可接受的」；有34%受访者承认过去曾对女性施暴。

倡导性别平等的「联邦男性论坛」（Federal Forum Men）成员卡斯纳（Karsten Kassner）说，这个结果「令人震惊」。

卡斯纳表示，「1/3受访男性看轻对女性的身体暴力，这是有问题的，这种情况迫切需要改变。」

调查进一步发现，52%的男性表示，他们认为自己的角色是在一段关系中充当主要提供者，伴侣应该主要负责持家。此外，有48%受访者表示，不喜欢看到公开展示同性恋，称他们对此感到「不安」。

这项全国性调查是由儿童援助组织「德国国际计划」（Plan International Germany）委托，于3月9日至21日以线上方式进行，调查对象为1000名年龄在18-35岁之间的男性，以及1000名女性。

德国国际计划发言人沙彻尔（Alexandra Tschacher）表示，「传统性别角色在人们脑海中仍根深蒂固」。

根据联邦警察的数据，2021年有超过11万5000名女性成为伴侣暴力的受害者，亦即每小时有13名女性受害；同年共有369名女性被现任或前任伴侣杀害。

德国司法部长布希曼（Marco Buschmann）去年表示，他将推动法律改革，严厉惩罚对妇女的暴力行为，并称这类行为不应被淡化为「私人悲剧」。

© 2023 AFP