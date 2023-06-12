BNT疫苗疑有副作用 德法院审理首起此类案件

（法新社汉堡12日电） 德国疫苗制造商BNT（BioNTech）今天因其COVID-19疫苗遭部分使用者控告引发不良影响，面临在国内的首件诉讼。这是全球最早问世且最普遍的疫苗之一，迄今已推出超过2年。

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2020年初出现的COVID-19（2019冠状病毒疾病）致命疫情全球大流行，导致边境关闭和数以百万计的人被困在家中，COVID-19疫苗的问世曾被誉为救命稻草。

然而，此类在短期内研发完成并获得紧急使用授权的疫苗现在已在法国、英国等数个国家成为法律程序焦点，控方主张这些疫苗侵害了他们的健康。 在德国，汉堡（Hamburg）的一间法院今天审理一起针对BNT疫苗的案件，该公司与美国药商巨头辉瑞（Pfizer）携手生产了首款mRNA疫苗「复必泰」（Comirnaty）。

控方律师今天在庭审最后一刻对法官公正性提出质疑，并要求由多名法官对案件作出裁决后，庭审被宣布延后。 根据法院，一名女性原告在诉状中指出，她在接种疫苗后出现「上半身疼痛、四肢肿胀、精疲力竭、疲劳和睡眠障碍」等症状，她正为此寻求15万欧元赔偿金。

她的律师伍布瑞契（Thomas Ulbrich）也在类似案件中代表另外250人。他说，他的客户在出现症状之前「都很健康」。 根据德国负责审批疫苗的官方机构保罗艾尔立希研究所（Paul Ehrlich Institute，PEI），在德国注射的1.92亿剂疫苗中，有33万8857例疑似副作用病例通报，其中包括5万4879例严重不良反应。

© 2023 AFP