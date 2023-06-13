乌克兰拚强化防空 向澳洲探询退役F-18状态

（法新社雪梨13日电） 乌克兰驻澳洲大使米罗什尼琴科今天告诉法新社，乌克兰向澳洲询问关于数十架澳洲已退役F-18战机的状态，关注武器转让的可能性。基辅政府若能获得F-18，空中武力将大幅升级。

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米罗什尼琴科（Vasyl Myroshnychenko）表示，乌方关注战斗机能力，初步请求了解储放在雪梨以北一座空军基地内的F-18战机状态，估计数量为41架。

乌克兰最近终于获得白宫批准，得以取得乌方渴望已久的F-16等先进「第4代」美制战机。

尽管机龄已有数十年，F-16还是能让乌克兰的战机库存大大升级，并对俄罗斯空中和地面部队构成有力威胁。乌克兰现有战机为苏联时期的米格机（MiG）和苏恺（Sukhoi）战机。

几个西方国家已示意有兴趣提供乌克兰F-16战机，但乌克兰对澳洲战机有兴趣，则是F-18首度被公开论及。

现为战略分析家的澳洲退役少将莱恩（Mick Ryan）告诉法新社，俄国空军规模较大、装备较精良，F-18可能有助于乌克兰「公平竞争」，并防止乌克兰市镇和重要基础设施遭遇空袭。

根据英国智库国际战略研究所（The International Institute for Strategic Studies，IISS）刊物「军事平衡」（Military Balance），据估计，乌克兰目前拥有82架战斗机和攻击机。

但要就F-18达成任何协议似乎没那么快，这需要澳洲、美国、乌克兰政府的外交和后勤合作。而且目前并不清楚有多少架F-18还能使用，一名熟悉内情的消息人士称有12至16架。

皇家澳洲空军（Royal Australian Air Force）71架F-18是在2019至2021年间退役，让位给最先进的F-35。

© 2023 AFP