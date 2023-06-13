全力备战总统大选 墨西哥外长与首都市长双请辞

（法新社墨西哥市12日电） 墨西哥外交部长厄伯拉特和首都墨西哥市市长薛恩鲍姆今天双双请辞，以全力投入明年总统大选。外界普遍看好执政的左派政党有望赢得这场选战。

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厄伯拉特（Marcelo Ebrard）和薛恩鲍姆（Claudia Sheinbaum）在几分钟内相继宣布辞职；两人将争取获得「国家复兴运动党」（MORENA）提名，以便在2024年6月出马角逐大位，接替现任总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。

现年60岁的薛恩鲍姆具有保加利亚和立陶宛血统，她希望成为「墨西哥史上第一位领导国家命运的女性」。她的辞职将于16日生效。

厄伯拉特上周表示，他将离开外交部，而他今天与总统会面时已正式提出请辞。 63岁的厄伯拉特说：「从今天起，我将致力于另一项非常重要的任务。」他指的推进罗培兹欧布拉多的左翼政策。

其他可望获得「国家复兴运动党」提名角逐总统大选的人士，还包括内政部长罗培兹（Adan Augusto Lopez）。

国家复兴运动党计划在8月底和9月初的数天程序中，透过全国民调决定由谁出马竞选。

薛恩鲍姆自2018年以来一直担任墨西哥市市长；若她在明年大选胜出，将成为墨西哥首位女总统。墨西哥是拉丁美洲第2大经济体，仅次于巴西。

墨西哥将在明年6月举行总统、国会与州长选举，而墨国总统依法只能担任一届。 （译者：纪锦玲）

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