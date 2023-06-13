布林肯：盼乌克兰反攻奏捷 迫蒲亭谈判终结战争

（法新社华盛顿12日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）今天表示，希望乌克兰反攻行动成功，能迫使俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）就终结俄国这场侵略行动进行谈判。

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布林肯指出，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示讨论已久的反攻行动正在进行后，美国「有信心，乌克兰将持续获得成功」。

布林肯说：「乌克兰反攻胜利有两个作用，一是加强乌克兰未来谈判桌上的地位，另外也会产生一个实际效果，让蒲亭最终能聚焦于谈判，对他自己所发动的战争做个了结。」

布林肯在与义大利外长塔加尼（Antonio Tajani）召开的联合记者会上表示：「从这个意义上说，乌克兰的反攻，实际上可以拉近和平，而不是拉远。」

布林肯说，乌克兰的攻势显示现在需要「我们最大程度的支持，这样乌国才能在战场上奏捷」。

俄罗斯曾公开表示支持谈判，中国也带头呼吁国际进行调解。

美国一直对俄国此一态度感到怀疑，认为俄罗斯对和谈并不认真，只对巩固所占领土感到兴趣。

布林肯表示，和平必须是「公正且持久的」。

他说：「我们所指的持久和平，不是让事情搁在原地，不是让俄罗斯藉机喘息、再重新武装，等半年、一年或两年后再来攻击。」 （译者：纪锦玲）

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