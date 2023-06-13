披头四「最后一张唱片」保罗麦卡尼：AI协助将发行约翰蓝侬「新歌」

（法新社伦敦13日电） 英国传奇乐团「披头四」成员保罗麦卡尼在今天播出的英国广播公司（BBC）访问中表示，在AI协助下，运用约翰蓝侬旧Demo创作的新曲将于今年稍晚发行。

广告 继续浏览后续

披头四（The Beatles）于1970年解散，从此成员约翰蓝侬（John Lennon）、保罗麦卡尼（Paul McCartney）、乔治哈里森（George Harrison）及林哥史达（Ringo Starr）各自单飞，4人未曾再度合体。

约翰蓝侬于1980年在纽约遭到枪杀，年仅40岁；乔治哈里森2001年死于肺癌，享寿58岁。转眼间，林哥史达已经82岁，保罗麦卡尼也将在6月18日满81岁。

保罗麦卡尼在今天播出的BBC第4电台（BBC Radio 4）节目访问中表示：「这是约翰（蓝侬）的Demo，我们着手制作，刚把它完成。」

保罗麦卡尼没有透露歌名，但根据BBC，这可能是约翰蓝侬1978年创作的歌曲「今与昔」（Now And Then，暂译）。

约翰蓝侬在逝世前一年，曾为保罗麦卡尼录制一卷卡式录音带，上述曲目是其中之一。约翰蓝侬的遗孀小野洋子于1994年将录音带交给保罗麦卡尼。

保罗麦卡尼先前就曾谈过想要完成这首歌曲。他告诉BBC，人工智慧（AI）给予了他完成这个曲目的新机会。

他告诉BBC第4电台节目，利用这项技术从旧Demo当中「提取」约翰蓝侬的声音，让他得以完成这首歌曲。

保罗麦卡尼表示，「我们刚完成，将于今年发行」。他称这将是披头四的「最后一张唱片」。

© 2023 AFP