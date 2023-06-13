登富士山人数恐创新高 自治团体促控管

（法新社东京13日电） 日本富士山休息小屋预约量激增，不难推估今年夏季的登山人数将创新高，而订不到小屋的人恐会采取「0泊2日」的登山方式，增添危险性，促使当地自治团体呼吁控管入山人数。

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富士山周边的山梨县自治团体和旅游协会警告，今年攀登富士山的人数预料将达到「前所未有」新高。

山梨县6个市町村首长，以及登山休息小屋业者代表今天向山梨县知事提交联名请愿书，提出安全疑虑，希望限制登山客人数。

受到COVID-19（2019冠状病毒疾病）限制放宽、外国游客回流，以及今年是富士山被指定为联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产10周年，登山客可能会比往年更多。

请愿书说：「从附近小屋的预约现状来看，我们估计今年夏季富士山的登山客人数将达到空前数量。」

日本最高峰富士山一年中绝大多数时间都被白雪覆盖，仅在7月到9月开放登山，每年都吸引数十万人彻夜跋涉，为了攻顶观看日出。

预约不到休息小屋的登山客有时会采取被称为「弹丸登山」的登山方式。他们不在小屋休息一晚，而是彻夜出发，攻顶后立刻下山，整趟行程「0泊2日」；但这么做不仅容易因睡眠不足引发意外，还因为身体没有时间适应海拔升高，容易引发高山症和失温风险。

自治团体表示，如果登山人数超过一定限度，政府应该考虑限制进入，「即使只是很短时间」，但没有具体说明最大人数限制应该是多少。

富士吉田市官员今天告诉法新社，登山小径壅塞，也增加了落石风险。富士吉田市是山梨县请愿的6个市町村之一。

这名不愿意透露姓名的官员说：「我们都担心富士山今年的登山季节会造成可怕的局面。」

她表示特别担心来自海外的游客，他们不一定知道富士山的危险性，可能会毫无准备地登顶。

她说：「我们真的希望他们小心。每年都有人死亡。攀登富士山并没有那么容易。」

富士山是一座高3776公尺的活火山，距离东京市中心约2小时的火车车程。

根据环境省统计，富士山被登录为世界遗产的2013年，有超过30万名登山客前往朝圣。截至2019年，每年登山客人数保持在约20万人。2020年因为疫情闭山，2021年登山客人数约7万8500人，2022年约有16万100人。

© 2023 AFP