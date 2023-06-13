美检从川普过往言论找破绽 反将他一军

（法新社华盛顿12日电） 前美国总统川普上周因涉嫌不当持有机密文件案被起诉，检方是用川普自己说过的话和他的律师草草写下的笔记来让这件案子成立。

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上周公布的49页起诉书指控川普卸任后仍留存核武和国防相关最高机密，危害美国国家安全。川普于2021年初卸任后，把一些文件从白宫带到他位于佛罗里达州的寓所「海湖俱乐部」（Mar-a-Lago）。

特别检察官史密斯（Jack Smith）提出的起诉书，很多地方以川普自己说过的话为依据。

起诉书举例，川普曾向一名作家、一名出版商及两名员工叙述五角大厦针对某个对手国家拟定的「攻击计画」，而这些人都没有安全许可。

起诉书中提到这个攻击目标时，仅以「A国」代称，但美国媒体报导，「A国」指涉的是伊朗。

根据起诉书，据称川普在新泽西州的高尔夫球场告诉这些人，国防部的攻击计画是「高度机密」，需要「保密」；这场会谈有录音。川普当时说，「我身为总统，本来大可解密」，但「现在不行了，你们懂的，不过这仍然要保密」。

起诉书还利用川普自己说过的话来认定，早在他赢得2016年总统大选之前，就已经很清楚保护机密资讯的重要性。

2016年8月，还是共和党籍总统候选人的川普说：「我会在我任内加强所有保护机密资讯的相关法律…没人可以凌驾于法律之上。」

起诉书还提到，川普身为总统，曾于2018年7月发布声明，强调他「宪法赋予的独特责任，要保护国家的机密资讯」。

起诉书还藉由川普与律师A和律师B的会议，来指控川普企图误导想要回收文件的调查人员。

2022年5月，大陪审团发出传票，要川普交出手上所有机密资料。根据律师A在一场会议中所做的笔记，川普当时说：「如果我们完全不回应或不配合会怎样？我不希望任何人翻我的箱子，真的不希望。告诉他们这里什么都没有，不是比较好吗？」

川普把装有各级机密文件的数十个箱子散置在海湖俱乐部里的舞厅、厕所、储藏室和自己的卧室。

起诉书提到，川普指示当时的私人助理诺塔（Walt Nauta）搬移这些箱子。诺塔曾在美国海军服役，他在这件案子中被列为共谋，同样遭到起诉。

川普是美国第一位被联邦起诉的前总统，他被控「蓄意保留国防资讯」，一旦定罪，最重可处10年有期徒刑；他也被控密谋妨碍司法、做出不实陈述等罪行。

76岁的川普正争取共和党2024年总统候选人提名资格，他的支持度遥遥领先其他竞争者。预期他明天将在迈阿密联邦法院首度出庭。

© 2023 AFP