美畅销作家新小说背景设定俄国 乌克兰读者强烈抗议

（法新社洛杉矶12日电） 着有全球热销数百万本的「享受吧！一个人的旅行」（Eat, Pray, Love）作家伊莉莎白．吉儿伯特今天说，由于新小说背景设定在俄罗斯遭到强烈抗议，已取消出书计画。

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此举说明了出版商、名人、体育和艺术机构在试图应对俄罗斯入侵乌克兰产生的后果时所面临的困难。

伊莉莎白．吉儿伯特（Elizabeth Gilbert）上周宣布「雪林」（The Snow Forest，暂译）将于明年初出版，不过在招致读者大量负面反应后，已经取消出书计画。

她在社群媒体Instagram发布影片表示：「有关我选择现在向世界发行背景设定在俄罗斯的一本书，无论主题为何的任何书籍，我收到大量来自乌克兰读者表达愤怒、悲伤、失望和痛苦的反应与回应。」

「我正在修正方向，并将这本书从出版时间表中拿掉。」

「我不想为已经经历过，且仍在继续遭受严重和极端伤害的一群人添加任何伤害。」

这部小说以1930年代的苏联?背景，讲述一个家庭试图反抗专制政府的故事。

尽管与现代事件相去甚远，但书评网站Goodreads上的读者几乎一致抨击了主题的选择。

在数百则留言中，有一名读者留下一星负评写道：「当乌克兰人命丧俄罗斯恐怖分子之手时，着名作家正在写关于他们的书，并将这些混蛋浪漫化。」

另一名读者表示：「俄罗斯在乌克兰进行种族灭绝和生态灭绝的同时，你竟然写有关俄罗斯这个国家的事，将其浪漫化，可耻至极！我对你很失望！」

© 2023 AFP