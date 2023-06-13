美联邦贸易委员会阻微软收购动视暴雪

（法新社旧金山12日电） 法庭文件显示，美国联邦贸易委员会今天要求联邦法院，阻止科技巨头微软完成以690亿美元收购美国游戏巨擘「动视暴雪」（Activision Blizzard Inc.）一案。

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联邦贸易委员会 （Federal Trade Commission）于文件中表示，在确定这项收购案是否违反反托拉斯法之际，有必要发布临时禁制令。

美国政府向北加州地方法院申请临时禁制令，试图阻止这项收购案在7月18日的最后期限之前完成。

美国联邦贸易委员会定8月举行听证会讨论这项交易的优点，但向联邦法院提出上诉，可能使微软（Microsoft）在程序完成前遭限制令阻挠，无法如期完成收购。

在联邦贸易委员会向法官说明收购为何违法，以及微软说明为何应该继续之后，停止收购需要加州法院法官同意。

微软去年初发起对动视暴雪（Activision Blizzard Inc.）的巨额收购，以创建仅次于中国腾讯和日本索尼（Sony）的世界第3大游戏公司，引发反托拉斯的疑虑。

虽然欧洲联盟（European Union）批准该交易，但英国竞争及市场管理局（Competition and Markets Authority, CMA）4月否决此收购案，理由是有害云端游戏业竞争。

© 2023 AFP