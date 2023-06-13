英调查政府防疫作为 丧命患者家属不满未能作证

（法新社伦敦13日电） 一项针对英国政府处理COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情过程的调查今天展开，但连第一个证人都还没传唤，调查就陷入争议。

广告 继续浏览后续

这项调查的主事者是退休资深法官哈勒特（Heather Hallett），她要前首相强生（Boris Johnson）交出未经删改的WhatsApp原始讯息和笔记本，对现任首相苏纳克（Rishi Sunak）政府构成法律挑战。

苏纳克在疫情期间担任财政大臣，他否认试图阻挠交出上述资料；据说强生赞成提交资料。

染疫死亡患者的家属也将矛头指向这项调查，他们说，如果不让家属作证，调查会变成一出「闹剧」。

截至2021年7月中旬，英国的染疫死亡人数超过12万8500人，是疫情最严重的欧洲国家之一。

调查第1阶段重点将在英国应对全球公共卫生紧急情况的弹性和准备程度。

强生2021年同意启动调查，共分6阶段，由哈勒特做开场陈述。哈勒特曾在2005年7月7日伦敦爆炸案中监督验尸官查验52名罹难者的遗体。

开场陈述后，将播放1支有关疫情影响的短片。

头两位亲自举证的证人是流行病学者惠特沃斯（Jimmy Whitworth）和哈默（Charlotte Hammer），他们将于明天作证。

调查第1阶段为期6周，染疫丧命患者的家属大力批判这个阶段完全未邀请家属作证。

想讨公道的染疫死者家属推举20名可在第1阶段作证的代表，但他们说，调查单位没有传唤任何人。

在疫情中失去丈夫的赫柏特（Barbara Herbert）说：「不从我们这些成员身上学到经验，调查要如何妥善评估决策者所做的决定？」

丧父的阿山（Saleyha Ahsan）也说：「我们这群人才能让哈勒特要检验的理论化为现实，这一定要做，不然就只是闹剧。」

调查计画发言人说，哈勒特不排除在未来调查阶段传唤家属作证。

在英国，公共调查接受政府出资，但由独立人士主持。

之后的调查阶段重心将在英国卫生机构如何应对疫情、疫苗和疗法、政府采购和疫情对照护领域的冲击。

公开听证程序将于2026年夏天结束。

© 2023 AFP