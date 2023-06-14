义大利前总理贝鲁斯柯尼国葬 预计数千人参与追悼

（法新社米兰14日电） 义大利今天将告别前总理贝鲁斯柯尼，预计将有数千人参加在米兰为这位亿万富翁举行的国葬仪式。

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贝鲁斯柯尼（Silvio Berlusconi）12日去世，享寿86岁，他的葬礼将在哥德式的米兰大教堂（Duomo）举行，并在广场的萤幕直播。

义大利人对贝鲁斯柯尼又崇拜又憎恨，他已经生病好几年，但仍然是右派义大利前进党（Forza Italia）的领导人。前进党是总理梅洛尼（Giorgia Meloni）联合政府的成员。

前总理马伦齐（Matteo Renzi）今天说：「不管是爱他还是恨他，你都必须承认他是一种自然的力量。」他说：「一切都不再一样了。」

义大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）、总理梅洛尼和极右派联盟党（League）党魁萨尔维尼（Matteo Salvini）预计将参加葬礼，而欧盟将由经济执行委员简提洛尼（Paolo Gentiloni）代表。

米兰大教堂前摆放着义大利国旗颜色的大型花圈，仪式将于下午3时开始，由米兰大主教德尔皮尼（Monsignor Mario Delpini）主持。

目前还不清楚哪些现任或前任世界领导人将出席葬礼。（译者：林沂锋/核稿：林治平）

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