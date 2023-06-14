共军训练舰戚继光号访问菲律宾

（法新社马尼拉14日电） 菲律宾与中国正在南海（South China Sea）争夺礁石和海域之际，中国海军训练舰「戚继光」号今天停靠菲律宾进行罕见的港口访问，也是菲律宾总统小马可仕上任后首见。

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舞龙舞狮及铜管乐团在马尼拉迎接165公尺长的「戚继光」号，作为戚继光号这趟东南亚巡回之旅继越南、泰国及汶莱后的最终站。

中国驻菲律宾大使黄溪连向记者表示：「这是一次亲善访问。」但未透露更多细节。

「戚继光」号船员发给游客的传单上写着，这艘船舰自2017年起开始服役，「传递关于中国和平发展、相互信任的理念」。

这艘「戚继光」号比任何菲律宾军舰或海岸防卫队的船舰还大，也是小马可仕（Ferdinand Marcos Jr）去年当选菲律宾总统以来，第一艘访问菲律宾的中国海军舰艇。

小马可仕曾矢言，随着中国海上动作频频，南海地区动荡情势加剧，但马尼拉当局「一寸（领土）都不会丢失」。

他上周表示，菲律宾和中国的关系「逐步演变」，但否认他正在远离北京当局。

小马可仕还说：「至于中国和菲律宾之间的差异，它们确实存在，但这不会决定我们的关系。」

© 2023 AFP