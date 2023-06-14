制衡中国 美财长：IMF和世银是关键力量

（法新社华盛顿13日电） 美国财政部长叶伦今天指出，国际货币基金（IMF）和世界银行（World Bank）等国际金融机构「反映美国价值观」，在「来自中国等国不可持续性贷款」上扮演着关键制衡力。

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法新社报导，叶伦（Janet Yellen）向联邦众议院金融服务委员会（House Financial Services Committee）表达上述看法，寻求国会支持美国增加借贷给这些组织，以帮助开发中国家。

叶伦告诉国会议员：「我们在这些机构的领导地位，是与新兴市场和开发中国家接触的核心方式之一。」

她说，国际金融机构的援助，「伴随着对治理、问责制和债务可持续性的强力要求」。

叶伦表示：「这成为一种对中国等国家的不透明、不可持续性贷款的重要制衡力量。」

美中这两个全球最大经济体的关系日趋紧绷，双方也在争夺对开发中国家的影响力。

就目前而言，叶伦指出，美国当局寻求准许继续参与国际货币基金的「新借款协定」（New Arrangements to Borrow），并寻求对IMF两个基金借贷高达210亿美元。

叶伦还表示，她不认为中国具有获得世银贷款的资格，华府不会投票支持世银贷款给中国。

美国当局一直企图说服其他国家停止这样的借贷。

对于叶伦有关国际金融机构反映美国价值观的问题时，中国外交部发言人表示：「IMF并非属于美国的IMF，世银也不是。」

在安全议题方面，叶伦说：「我们正在研究对境外投资的潜在限制，当中可能涉及私募股权公司，也就是投资与中国军方有关联的中企的私募股权公司。」

但她强调，阻碍中国人民经济进步，并不符合美国利益。

叶伦表示：「我认为，从尽可能开放的贸易和投资中获益，对我们是有益的；试图与中国脱钩对我们来说将会是个灾难。降低风险？是的。脱钩？绝非如此。」（译者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）

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