北约秘书长希望乌军反攻 可迫使俄罗斯坐上谈判桌

（法新社华盛顿13日电） 北约秘书长史托腾柏格今天在白宫向美国总统拜登表示，获西方支持的乌克兰正在反攻中「取得进展」。他表示，这场反攻行动是获得谈判筹码的方式之一。

广告 继续浏览后续

北大西洋公约组织（NATO）秘书长史托腾柏格（Jens Stoltenberg）在白宫椭圆形办公室表示，「乌克兰正取得进展，正在向前推进」。

他强调，这场反攻是获得谈判筹码的一种方式。「乌克兰收复的土地越多，他们在谈判桌上的影响力就越强。」

乌军在东部和南部战线发动准备已久的反攻行动，并对此抱持乐观态度，希望终将能把俄军赶出乌克兰。

史托腾柏格说，北约将在7月中于立陶宛维尔纽斯（Vilnius）举行的峰会上，承诺提供更多援助给乌克兰；美国总统拜登也表示，「在下个月的北约峰会，我们将继续保持这种势头」。

与此同时，美国国务院宣布将再提供价值3.25亿美元军援，其中包括弹药和重型武器装备，以利乌克兰发动大规模反击时的物资补充。

拜登欢迎将于9月底卸任的史托腾柏格访问华府，他表示，北约对俄罗斯入侵乌克兰的回应，让这个联盟更加强大。

至于谁将接替史托腾柏格担任北约秘书长，目前各方尚无共识。

© 2023 AFP