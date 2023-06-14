北韩仿冒南韩入口网站NAVER 发动钓鱼攻击窃个资

（法新社首尔14日电） 南韩国家情报院（国情院）今天表示，北韩模仿南韩最大入口网站NAVER，制作了一个钓鱼网站来窃取个资。

广告 继续浏览后续

北韩制作的钓鱼网站网址为www.naverportal.com，网站首页的即时新闻等版面设计跟真实网站雷同，目的是窃取南韩NAVER用户的帐号密码，让平壤当局获得珍贵的个人资料。

国情院在声明中说：「北韩骇客对我国人民的攻击手法愈来愈精细，我们吁请民众提高警觉。」声明并称当局已对南韩用户封锁该钓鱼网站。

声明提醒：「若您看到非NAVER标准网域的网页，请立即停止连线。」

NAVER是南韩最大科技公司之一，提供类似于Google（谷歌）地图、Apple Pay的服务，以及人气部落格与聊天论坛等多种功能，许多南韩人每天都会使用NAVER。

南韩外交部今天也宣布，为强化因应北韩网路活动，外交部决定与美国网路安全公司麦迪安（Mandiant）加强合作。麦迪安是Google的子公司。

南韩外交部在声明中表示，「北韩对全世界发动全方位网路攻击，例如窃取加密货币、侵骇敏感资讯等」，这类活动「不只导致无辜个人与企业面临财产损失，也对全球整体资讯科技（IT）生态系统构成严重威胁」。

根据南韩、日本与美国政府的说法，平壤当局光是去年就窃走价值多达17亿美元（约新台币522亿元）的加密货币，并透过「网路恶意活动」搜集资讯等手段，来支持自身的武器计画。

© 2023 AFP