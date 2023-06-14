布林肯与秦刚通话 商讨保持沟通管道畅通

（法新社华盛顿13日电） 美国国务卿布林肯（Antony Blinken）表示，他今天与中国外交部长秦刚通话时，讨论了「保持沟通管道畅通」的重要性。布林肯预计下周访问北京。

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布林肯在推特（Twitter）推文说：「今晚与中国国务委员兼外交部长秦刚通了电话，就保持沟通管道畅通所做的持续努力以及双边与全球议题进行讨论。」

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在声明中说，双方讨论了保持开放沟通管道以负责任地管理美中关系，以利避免误判和冲突的重要性，此外也谈到一连串双边和全球问题。

米勒说，布林肯也「明确表示，美国将持续透过外交接触，来提出关切及潜在合作领域」。

不愿公开身分的美国官员说，布林肯预计6月18日抵达北京，这将是自2018年10月时任国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）访中以来，美国最高级别外交官员首度出访中国。

美国总统拜登和中国国家主席习近平去年11月在印尼�Q里岛会面，双方同意将努力防止已然高度紧张的局势进一步失控，并商定由布林肯出访北京。

布林肯原定今年2月初访问北京，然而因为美国发现并击落一枚疑似中国间谍气球，两国再生龃龉，布林肯最后取消这项行程。

© 2023 AFP