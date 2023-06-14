强烈气旋直扑印度巴基斯坦 当局已撤离逾10万人

（法新社印度曼德维14日综合外电报导）强烈气旋比颇杰直扑印度和巴基斯坦而来，当局已撤离气旋侵袭路径上的逾10万居民。气象预报员今天警告，气旋威力可能会破坏房屋并吹断电线杆。

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政府气象监测人员说，强烈气旋比颇杰（Biparjoy）正在穿越阿拉伯海，预计将在明天晚上以「非常严重的气旋风暴」之姿登陆。比颇杰在孟加拉文的意思是「灾难」。

预计强风、风暴潮和暴雨将冲击印度古茶拉底省（Gujarat）的曼德维（Mandvi）和巴基斯坦大城喀拉蚩（Karachi）之间325公里长的海岸地带。

印度气象部门预测，这场风暴将于明天晚间侵袭印度雅考港（Jakhau）附近，并警告传统的泥土和茅草房屋将被「彻底摧毁」。

气象预报员说，比颇杰在海上的风速已经来到每小时180公里。

当这个强烈气旋登陆时，预计风速将达到每小时125到135公里，阵风高达每小时150公里。

负责古茶拉底省救援行动的官员巴特尔（C.C. Patel）说：「超过4万7000人已经从沿海和低洼地区撤离到避难所。」

预计今天整天将有更多人被转移到内陆。

印度气象学家警告，热带气旋来袭有可能造成「广泛的破坏」，包括农作物的破坏，「电线杆折断或被连根拔起」以及铁路和公路中断。

© 2023 AFP