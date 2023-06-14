德国首份国安战略报告 称北京行径违反柏林利益

（法新社柏林14日电） 德国今天首度发表国家安全战略报告，称中国是「伙伴、竞争者和敌对体制」，批评北京当局试图重塑全球秩序，一再采取违反德国利益的行动。

广告 继续浏览后续

德国在首份战略报告中称：「中国正试图以各种方式重塑现有以规则为基础的国际秩序，以愈来愈大的力道确立区域主导地位，一次又一次与我们的利益和价值观背道而驰。」

这份由德国总理萧兹（Olaf Scholz）领导的三党联合政府发表的国安战略报告，抨击北京当局置区域稳定和国际安全于日增的压力下，并且漠视人权。

与此同时，德国也坦承中国「依然是伙伴，在解决诸多国际挑战和危机方面，是不可或缺的一员」。

报告中说：「这正是何以我们特别要把握在这些领域合作的选项和机会。」

德国发表这份外界期待已久战略报告的时间点，就在中国国务院总理李强预定访问柏林的前几天。

在被询及这份报告传达给北京什么样的讯息时，萧兹说：「重点是中国在经济上将继续成长，以及中国和世界贸易与世界经济关系的整合不应受到影响。」

萧兹指出：「但与此同时衍生的安全议题，我们必须纳入考量。」萧兹指出，德国「不想要脱勾，我们希望去风险」。

© 2023 AFP