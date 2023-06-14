欧洲议会通过未来AI监管计画

（法新社史特拉斯堡14日电） 欧洲议会今天表决通过一份重要文本，这项文件形成未来监管人工智慧（AI）系统法律规范基础，同时希望能促进科技创新。

广告 继续浏览后续

欧洲议会和欧洲联盟27个成员国之间，针对最终法律条款的磋商将于今天稍晚展开。

倘若欧盟于年底前达成协议，这套规范将成为全球首套AI监管法律。

欧盟这套AI监管计画可回溯到2021年，但去年ChatGPT大爆发，展现了AI令人眼花撩乱的发展，并凸显可能存在的风险后，监管草案更加迫切。

欧美呼吁规范AI的声浪愈来愈大，要求西方政府迅速采取行动的压力也日增，有人甚至形容这是一场人类保卫战。

支持派人士赞扬AI科技将改变社会的面貌，包括工作、医疗保健和创造力；反对派则忧心AI对民主的潜在破坏力。

即使这项野心勃勃的目标达成，这套法案也得等到2026年才能生效，迫使欧盟推动和科技公司达成自愿性暂时协议。

欧洲议会议员图多拉切（Dragos Tudorache）昨天在议会辩论过程中说：「现在是欧洲对AI制定规范的正确时机？我的答案是绝对肯定。鉴于AI带来的深远影响，现在是正确的时机。」

欧盟执行委员会（European Commission）副主席维斯塔哲（Margrethe Vestager）说：「我们能做的是创造信任、法律确定性，以利AI的正向发展。」

© 2023 AFP