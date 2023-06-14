法国揭俄国发动假新闻资讯战 西方主流媒体受害

（法新社巴黎13日电） 法国今天表示，他们发现俄罗斯正在进行的假讯息资讯战，并称俄方在冒充主流媒体的网站上发布假新闻，代表俄罗斯在全面入侵乌克兰之际，也发动一场「混合」战争。

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西方国家一直以来都非常关注由俄国主导且渐趋极端的假讯息资讯战，因为莫斯科当局试图影响全世界对俄乌战争的公众舆论。

法国外交部长柯隆纳（Catherine Colonna）说：「法国谴责（俄国）做出这些行为，不配为联合国安全理事会（United Nations Security Council）常任国…法国当局正和伙伴们密切合作，打击这场由俄国主导的混合战。」

据柯隆纳说法，这场资讯战是由「俄罗斯行为人」与「国家实体或隶属于俄国的实体」共同进行，并致力扩大其影响力。

她说：「这场资讯战特别以创建假网页为基础，冒充成国家媒体及政府网站，并在社群网站上建立假帐号。」

在俄国这次行动中，至少有4家法国日报受害，包括巴黎人日报（Le Parisien）、「费加洛报」（Le Figaro）、「世界报」（Le Monde）和「20分钟报」（20 Minutes）。

他国主流媒体也沦为目标，尤其是德国媒体，包括「法兰克福广讯报」（Frankfurter Allgemeine Zeitung）、「明镜周刊」（Der Spiegel）和「画报」（Bild）。

「世界报」在谈及这场资讯战的文章中证实，他们成了被盯上的媒体组织之一，并发布一篇假新闻的文章作为案例，这篇假新闻的标题为「法国部长支持在乌克兰谋杀俄军」，网页的刊头和排版都和正版「世界报」网站一模一样。

在这场资讯战中，假新闻呈现的页面都和媒体组织正版网站的页面完全相同，唯独网域名称不同，例如显示为.ltd，而非代表法国的.fr。

柯隆纳指出：「面对俄罗斯的侵略战争，动任何手脚都无法吓阻法国支持乌克兰。」

© 2023 AFP