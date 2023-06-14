联合国：全球被迫流离失所者近1.1亿人

（法新社日内瓦13日电） 联合国难民署（UNHCR）在今天发布的旗舰年度报告指出，2022年底，被迫流离失所者总数达1亿840万人，比2021年多出1910万，是1975年开始有纪录以来的最大升幅。

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「被迫流离失所全球趋势」（Global Trends in Forced Displacement）显示，2022年全球总数中，有3530万是逃至海外的难民，6250万为国内流离失所者，540万为庇护寻求者，另有520万需要国际社会的保护。需要国际社会保护的多为委内瑞拉人。

而在苏丹，敌对双方自4月中旬交战以来，已有46万7000人逃往海外，超过140万人在境内流离失所。

联合国难民事务高级专员格兰迪（Filippo Grandi）表示，该署最初做规划时，预测6个月内会有100万人逃离苏丹，「如今我想这个数字可能太低」。

另外，叙利亚难民人数在2022年底来到650万，其中350万逃至邻国土耳其。

乌克兰则因为俄罗斯入侵的关系有570万人沦为难民。而俄国2022年2月发动的这场侵乌行动，已引发第二次世界大战以来最快的难民外流潮。

© 2023 AFP