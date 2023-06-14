西方教乌克兰飞行员开F-16 荷兰：最快今夏开始

（法新社阿姆斯特丹13日电） 西方盟国将教乌克兰飞行员开F-16战机，荷兰国防部长今天表示，最快将于今年夏季展开。

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在美国5月同意后，以荷兰和丹麦为首的欧洲援乌联盟表示，他们将协助训练乌国飞行员。

但这些国家之前未具体说明，要在什么时候开始训练乌克兰飞行员。

俄罗斯已表明，西方国家提供乌克兰战机是在「玩火」。

荷兰国防部长欧龙仁（Kajsa Ollongren）在阿姆斯特丹会见英国防长后说：「我们已经同意与丹麦一起在这个计画带头，代表我们与丹麦共同准备。」

欧龙仁表示，支持乌克兰的西方联盟本周将开会讨论这个议题。

她补充道：「我们当然会希望尽快开始，但得先做好准备，因此这需要花点时间，我希望能在今夏展开。」

英国国防部长华勒斯（Ben Wallace）表示，英国「很快」将开始提供乌克兰飞行员「初阶飞行训练」和语言技能训练。

但华勒斯说，这不涉及F-16训练，因为英国没有那种战机在服役。

美国总统拜登5月批准，让乌克兰可以获得期盼许久的F-16系列战机，这是西方国家目前为止提供乌国最先进的军事资源。

拜登表示，乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelenskyy）向他保证，那些战机不会用来攻击俄罗斯领土。

© 2023 AFP