谐星拿MH370失踪当笑料 大马寻求国际刑警组织协助

（法新社吉隆坡14日电） 一名在新加坡长大的美国脱口秀演员因拿马航MH370失踪事件开玩笑，惹怒马来西亚。大马媒体报导，尽管新加坡已道歉，大马今天仍将要求国际刑警组织协助追查这名谐星的行踪。

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裘思琳．贾（Jocelyn Chia）是今年4月间在美国纽约市「喜剧地窖」（Comedy Cellar，暂译）的演出中讲了这个段子。她当时正嘲讽马来西亚与新加坡之间历来紧张的关系。

马来西亚航空公司（Malaysia Airlines）MH370班机于2014年3月在吉隆坡前往北京的途中失踪，是马来西亚最致命的航空事故之一，机上239人推定已全数遇难。

裘思琳．贾的这个段子点燃大马怒火。马来西亚警方根据煽动及冒犯性线上内容相关法令展开调查。警察总监沙尼（Acryl Sani Abdullah Sani）昨天表示，将要求国际刑警组织（Interpol）找出这名脱口秀演员行踪。

据大马官方马新社（Bernama）报导，沙尼表示将于今天提出请求。

在英国殖民统治结束后，马来西亚和新加坡曾短暂合并为一个国家，两国随后在1965年分家。

裘思琳．贾在演出时表示，两国分家后，新加坡从此成为「世界一流的国家」，而马来西亚「飞机都飞不起来」。她接着说，「马航（飞机）失踪不好笑，是吧…有些笑话就是接不了地气」。

这个段子在社群媒体上引发轩然大波，马来西亚外交部长等高级官员纷纷谴责。

新加坡外交部长维文（Vivian Balakrishnan）上周在社群媒体推特（Twitter）发文说：「她可怕的言论令我大感震惊…我们珍惜与马来西亚间的亦亲亦友的关系，并对所有被冒犯或受伤的马来西亚人致歉。」

尽管马来西亚当局将采取行动让国际刑警组织介入此案，裘思琳．贾仍态度挑衅地发推文写道：「真想看看收到这项请求的国际刑警组织官员的表情。」

© 2023 AFP