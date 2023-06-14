黎巴嫩总统12度难产 真主党与对手歧见难解

（法新社贝鲁特14日电） 黎巴嫩国会今天第12度就新总统人选进行投票，却还是没人出线，因为势力强大、获伊朗支持的「真主党」（Hezbollah）与对手的歧见难解，糟蹋了这次投票。

广告 继续浏览后续

深陷危机的黎巴嫩已7个多月没有国家元首，上次投票是在1月19日。

黎巴嫩总统由国会选出，每届任期6年，不得连选连任。总统权力包括签署法案成为法律、任命新总理，以及在国会表决前先行同意政府的组成等。

依照黎巴嫩长期以来的权力分享制度，总统大位保留给马龙派基督徒（Maronite Christian）。这次投票由真主党支持的弗朗吉亚（Sleiman Frangieh），对决主要由基督徒和无党派议员支持的财政官员艾祖尔（Jihad Azour）。

但两人今天都未获得能够出线的票数，在128席的国会中，艾祖尔得到59票，弗朗吉亚51票。根据选举规定，首轮票数须过128席2/3议员支持的门槛，若无人能过关，第二轮投票则过半议员支持即可。

所有议员都出席投票，但很多人把票放进投票箱后就离开议场。在进行只要65票就能胜选的次轮投票前，会场已未达2/3法定开会人数。

真主党籍国会议员费德拉拉（Hassan Fadlallah）说，唯有「共识」能让总统选举成功。他在今日会前告诉记者：「我们不向其他人强推（候选人），也不希望他们勉强我们。」

分析家表示，这次表决恐怕会让政坛僵局更加根深柢固，使崩盘3年的黎巴嫩经济好转希望渺茫。

分析家毕塔（Karim Bitar）表示：「在这个阶段，长期真空是最有可能的局面。」

© 2023 AFP